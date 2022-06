Darwin revela que rompeu ligação com antigo representante antes de assinar pelo Liverpool

Em publicação realizada esta quinta-feira através das redes sociais, Darwin Núñez, avançado uruguaio que trocou o Benfica pelo Liverpool a troco de 75 milhões de euros, informou que rompeu a ligação com o seu antigo representante, Edgardo Lasalvia, antes de assinar com o Liverpool. "Quero comunicar publicamente que a rescisão com o meu antigo representante foi realizada antes de assinar com o meu novo clube - Liverpool -, e foi feita de maneira amigável, não ficando qualquer questão por resolver entre nós", começou por escrever o avançado dos reds.

E prosseguiu: "Aproveito ainda para desejar o melhor em tudo em que esteja envolvido."





Como o nosso jornal adiantou em primeira mão a 17 de março, Darwin já havia informado o seu antigo empresário que não iria renovar o contrato de representação (expirado em junho), passando para a esfera de Jorge Mendes através do parceiro Eugenio López.