Darwin sente desconforto no primeiro treino pelo Liverpool e deixa Klopp em alerta

Darwin Núñez, avançado uruguaio que este verão deixou o Benfica para assinar pelo Liverpool a troco de 75 milhões de euros (num negócio que pode atingir os 100M€), realizou na última noite [domingo] a primeira sessão de treinos ao serviço dos reds, mas acabou por não ficar até ao final depois de sentir um desconforto no pé esquerdo. Uma lesão que terá deixado Jürgen Klopp em alerta, como dá conta o jornal 'Daily Mail'.

De acordo com a mesma fonte, o jovem ponta-de-lança, que foi o melhor marcador da última edição da Liga Bwin, está agora em dúvida para o primeiro particular do Liverpool na digressão na Tailândia, frente ao Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo - o último continua de fora dos trabalhos dos red devils.





O encontro entre as duas equipas está agendado para as 14 horas (horário de Portugal Continental), no estádio Rajamangala.