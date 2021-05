«Deus pôs a mão na minha cabeça»: Alisson emocionado após marcar golo da vitória do Liverpool

O guarda-redes Alisson, do Liverpool, marcou este domingo o golo da vitória em casa do West Bromwich (2-1), em duelo da Premier League. O guardião brasileiro não conteve as lágrimas após o apito final, sendo abraçado pelos companheiros, explicando depois que naquele momento se lembrou do pai, que morreu em fevereiro e que o trouxe ao futebol.

"Deus pôs a mão na minha cabeça hoje. Estou demasiado emocionado. Nos últimos meses, com tudo o que me aconteceu, à minha família... O futebol é a minha vida, jogo-o desde que me lembro, com o meu pai. Gostava que tivesse cá estado para ver", declarou.





O golo, de resto, deixa o Liverpool vivo na luta pela Liga dos Campeões, um "grande objetivo", para o qual está "muito feliz" por contribuir, agora na baliza contrária, na qual sentiu influência divina, "verdadeiramente abençoado".

"Olhei para o banco e ninguém me chamou. Depois, foi o timing perfeito, o cruzamento foi ótimo e tentei acertar-lhe. É um dos golos mais bonitos que já vi na vida. Pelo menos, é o mais bonito que já marquei", brincou o antigo guarda-redes da Roma.

Frente ao West Bromwich, já despromovido, os 'reds' começaram a perder mas deram a volta graças ao tento do brasileiro.

A duas rondas do final, o Liverpool é quinto classificado, com 63 pontos, tendo apenas menos um do que o Chelsea (64), quarto, e três face ao Leicester (66), terceiro.