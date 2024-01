Diogo Jota confiante para a visita do Liverpool ao reduto do Arsenal

Após um mês de fora por lesão, Diogo Jota voltou à equipa do Liverpool com um golo no Boxing Day e fez uma assistência no dia 1. Agora, o avançado pode voltar hoje à titularidade – até porque não há Salah – na difícil visita ao Arsenal. "Eles talvez não atravessem o seu melhor momento, mas são uma grande equipa e o recente jogo que fizeram em Anfield provou-o", lembrou o português ao site dos reds, referindo-se ao empate (1-1) de há duas semanas. "Vai ser duro, não tenho dúvidas, mas nós sabemos que podemos chegar lá e vencê-los. E é isso que queremos fazer", acrescentou Jota, sublinhando a importância da Taça de Inglaterra.Amanhã será a vez do United visitar o Wigan e, apesar da época irregular dos red devils, Dalot destacou o bom entendimento com Ten Hag, face à forma como o treinador "vê o futebol e a posição" de lateral. "Acho que combina muito bem com a forma como eu olho para o jogo e com o que gosto também. Espero que continue assim", referiu à TNT Sports, acrescentando: "Às vezes pensamos apenas em conquistar troféus mas, para mim, a maior conquista é olhar para trás e ver como lutei para ficar no clube e consegui um lugar na equipa."