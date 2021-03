Diogo Jota desvaloriza golo e dá força a Rui Patrício: «A vida é mais importante»

Diogo Jota voltou esta noite a marcar pelo Liverpool e apontou o golo que valeu o triunfo na visita ao Wolverhampton, num jogo que ficou marcado pela grave lesão de Rui Patrício já nos minutos finais.





No final da partida, o avançado português deixou o golo para segundo plano e as primeira palavras foram para o compatriota. "A vida é mais importante, desejamos ao Rui uma rápida recuperação", começou por referir o avançado dos reds, à BBC Sport.Relativamente ao golo, que voltou a surgir 107 dias depois – esteve muito tempo fora por lesão – e logo frente à antiga equipa, Diogo Jota admitiu que o Liverpool aproveitou uma das raras desconcentrações e erros do adversário."Contra este tipo de equipas tens de aproveitar quando há um desequilíbrio e foi isso que fizemos. Foi uma boa movimentação e um bom golo. Precisamos de melhorar e espero que este possa ser o início de uma grande caminhada até ao final da época. Foi um jogo difícil, sabíamos disso e eles dificultaram-nos muito. Estamos muito felizes pela vitória, temos lutado muito na Premier League e queremos mudar e melhorar as coisas", analisou o jogador luso.