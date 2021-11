Diogo Jota deu vantagem ao Liverpool diante do Atlético Madrid com este belo cabeceamento

Diogo Jota estreou-se esta noite a marcar na presente edição da Liga dos Campeões. O internacional português do Liverpool inaugurou o marcador diante do Atlético Madrid, em jogo do grupo do FC Porto, com um belo cabeceamento aos 13 minutos.





.@ChampionsLeague | Liverpool 1 x 0 Atlético



Está feito o 1º e é Tuga Jota de cabeça #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/ajQd1sbr8q — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 3, 2021