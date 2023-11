Diogo Jota é baixa no Liverpool

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Jota é baixa confirmada durante as próximas semanas e falha a decisão europeia. Foi o próprio treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, a confirmá-lo, adiantando que a lesão muscular do português, na coxa esquerda, é "séria" e que o avançado vai ficar afastado dos relvados "por algum tempo". Para além de Jota, Alisson também falha os próximos jogos devido a lesão. "Não vai jogar contra o LASK nem contra o Fulham. Talvez falhe o jogo frente ao Sheffield United, mas depois deve ficar bem", disse o treinador sobre guardião.

O Liverpool recebe em Anfield o LASK Linz e pode selar o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. Os reds já garantiram, pelo menos, o playoff, porém precisam de vencer os austríacos e esperar que o Toulouse tropece frente ao Union Saint-Gilloise para carimbar o 1º lugar do Grupo E. Caso contrário, terá de esperar pela última jornada para carimbar a passagem. Por sua vez, o LASK tem uma missão complicada. O último classificado do grupo precisa de derrotar os ingleses para manter viva uma possível qualificação. Caso perca o jogo e o St. Gilloise vença em França, estão eliminados das competições europeias. Um empate deixa as hipóteses dos austríacos em aberto para a última jornada da Liga Europa.