A lesão sofrida por Diogo Jota na jogo de sábado do Liverpool acendeu os alarmes, não só no clube inglês mas também na Seleção Nacional. O avançado luso saiu de maca com muitas queixas no joelho esquerdo e temia-se um longo período de paragem. No entanto, a primeira avaliação não aponta para uma lesão muito grave que possa colocar em risco o resto da temporada.O internacional português fará novos exames esta segunda feira, mas o pior cenário está excluído. Ainda assim, a lesão dos ligamentos cruzados do joelho deverá obrigar Diogo Jota a uma paragem de cerca de dois meses. Vai falhar a final da Taça da Liga inglesa no próximo fim de semana e jogos cruciais na Liga dos Campeões e na Premier League, mas poderá regressar a tempo de finalizar a temporada e a presença no Euro'2024 não está em causa.