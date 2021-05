Diogo Jota falha o resto da temporada por lesão

Jurgen Kloop confirmou este domingo, antes do jogo com o West Bromwich, que Diogo Jota vai falhar o resto da temporada devido a lesão contraída no pé, no encontro da passada quinta-feira diante do Manchester United.





"Ganhámos ao Manchester United, mas o Diogo contraiu algo no osso. Não é muito sério, mas é o suficiente para a época terminar para ele", revelou o treinador do Liverpool, em declarações à 'Sky Sports'.A poucos dias de Fernando Santos anunciar a convocatória para o Euro'2020, esta lesão coloca um ponto de interrogação sobre o jogador que, em condições normais, seria chamado pelo selecionador nacional para o Campeonato da Europa.