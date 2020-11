Diogo Jota já faz história no Liverpool: português alcança registo nunca visto em Anfield

Contratado ao Wolverhampton, Diogo Jota chegou ao Liverpool e muitos pensaram que o português seria apenas uma reserva do trio de ataque composto por Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané, mas os seus primeiros tempos em Anfield mostram precisamente o oposto. De tal forma que, com o arranque brutal que teve nos reds, já conseguiu até fazer algo que nunca antes se tinha visto na história do clube: marcar golos nos primeiros quatro jogos disputados em Anfield para o campeonato.





Um registo incrível, que foi alcançado esta noite diante do Leicester , numa partida na qual ampliou a vantagem red, depois do autogolo de Evans. Antes, Diogo Jota já tinha marcado perante o Arsenal, Sheffield United e West Ham, sendo que nestes últimos dois jogos os seus golos acabaram por ser decisivos, já que o Liverpool venceu por 2-1. Se repetir a 'gracinha' dentro de duas semanas, na receção ao Wolverhampton, então ainda dará mais dimensão ao seu feito...