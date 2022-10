Diogo Jota: «No último minuto um dos meus sonhos colapsou»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Jota (@diogoj_18)

Pouco depois de Jurgen Klopp ter confirmado que a lesão de Diogo Jota vai impedir o jogador português de dar o contributo à Seleção Nacional no Mundial do Qatar, o avançado do Liverpool deixou uma mensagem nas redes sociais a lamentar o sucedido."Depois de uma noite tão boa em Anfield, tudo acabou da pior forma! No último minuto um dos meus sonhos colapsou. Vou ser mais um a apoiar de fora, tanto o clube como o meu país, e lutar para regressar o mais rapidamente possível", escreveu o internacional português no Instagram.Recorde-se que Jota sofreu uma lesão nos gémeos durante o jogo de domingo com o Manchester City, acabando por deixar o relvado de maca.