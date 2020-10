Diogo Jota após fazer história: «Obviamente que estou muito feliz»

Diogo Jota começa já a ser um caso sério em Liverpool. Três dias depois de ter dado a vitória aos reds, frente ao Sheffield United, ao fixar o 2-1 final, o avançado português voltou a ser decisivo, desta vez no suado triunfo da formação de Jürgen Klopp diante do Midtjylland, na 2ª jornada da Liga dos Campeões.





Aos 55 minutos, Diogo Jota concluiu uma jogada brilhante do ataque inglês, fez o 1-0 e entrou na história do Liverpool. O nome do português ficará nos livros como o autor do golo 10.000 do emblema de Anfield. Desde que chegou a Liverpool, Jota fez oito jogos, entre Premier League, Champions e Taça da Liga, foi titular em quatro ocasiões e marcou três golos. Depois de ter marcado na primeira vez que rematou à baliza, o Liverpool ainda conseguiu o 2-0 no segundo remate que, de forma caricata, foi um penálti de Salah, a sentenciar o jogo já aos 90’+3.No final da partida, Diogo Jota estava orgulhoso por ser o marcador do histórico golo 10.000: "É estatística. Obviamente que estou muito feliz por marcar o golo, e alcançar essa marca histórica é algo bom, mas estou mais feliz com a vitória. Depois do triunfo no primeiro jogo, era importante voltar a vencer. Estes três pontos serão importantes."