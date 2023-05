Diogo Jota pediu desculpa a Skipp pela dura entrada no Liverpool-Tottenham

Diogo Jota protagonizou um momento arrepiante nos minutos finais do Liverpool-Tottenham, encontro que os reds venceram por 4-3 com um golo do português já nos descontos, com uma entrada perigosa sobre Skipp ao minuto 81 da partida. O avançado internacional luso tentava disputar uma bola com o adversário, mas acabou por levar o pé direito à cabeça do jogador dos spurs, uma entrada que, apesar de improdente, não resultou na expulsão de Diogo Jota, algo que foi contestado pelo treinador interino do Tottenham no final do encontro."Honestamente, é provavelmente o cartão vermelho mais claro que vamos ver no futebol. Preciso de uma explicação. Colocou em perigo o adversário. O Skipp vai precisar de pontos. Jota marcou um golo quando já não deveria estar em campo", disse o técnico, em declarações à 'BBC Radio 5 Live' logo após o apito final do jogo.Através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube, com os bastidores do duelo contra o Tottenham, o Liverpool divulga o momento em que Diogo Jota e Skipp se cruzaram no túnel de acesso aos balneários, onde o português pede desculpa pela entrada perigosa.