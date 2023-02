Diogo Jota regressa aos treinos em pleno no Liverpool na próxima semana

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, afirmou hoje que o futebolista internacional português Diogo Jota, lesionado desde outubro do ano passado, vai regressar aos treinos em pleno durante a próxima semana.

"O Diogo está melhor. Fez um treino com a equipa esta semana, mas depois teve que fazer reabilitação. Faz parte do plano. E o plano é que ele volte aos treinos completos na próxima semana", declarou Klopp, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de sábado com o Wolverhampton, para a Liga inglesa.

O avançado de 26 anos está parado há quatro meses (último jogo foi a 16 de outubro de 2022) por causa de uma lesão muscular na perna direita e falhou mesmo a participação de Portugal no Mundial2022, que decorreu no Qatar.

Klopp acrescentou ainda que o avançado brasileiro Roberto Firmino está perto do regresso, assim como o colombiano Luis Díaz (ex-FC Porto), enquanto o neerlandês Virgil Van Dijk regressará aos treinos na próxima semana.