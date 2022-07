Diogo Jota sobre Darwin: «O que ele fez na época passada foi impressionante»

Diogo Jota comentou a contratação de Darwin Nuñez por parte do Liverpool e fez votos para que o uruguaio que os reds contrataram ao Benfica este verão tenha um impacto positivo na equipa."Eu acompanho a Liga portuguesa e o que ele fez na época passada foi impressionante. Não é tão fácil como as pessoas possam pensar! Marcou muitos golos, incluindo na Liga dos Campeões contra nós, por isso podemos esperar isso dele. Esperemos que tenha o mesmo impacto que o Luis [Díaz] teve na época passada, porque foi importante para nós", comentou o avançado em declarações ao canal do clube.Jota espera começar a época "a 100 por cento", depois de ter sofrido uma lesão muscular quando se encontrava ao serviço da Seleção. "Foi azar, mas aconteceu e tive as férias para recuperar", explicou o jogador, que não espera jogar amanhã diante do Manchester United, na Tailândia, onde as duas equipas estão em estágio. "Provavelmente ainda é cedo. Estive na Seleção e voltei apenas ontem, por isso ainda vou precisar de dar alguns passos antes de ficar a 100 por cento. Mas espero estar pronto muito em breve."Sobre os objetivos para a época, o avançado espera realizar uma temporada semelhante à anterior. "Vou dar sempre o meu melhor. As coisas nem sempre acontecem como nós queremos, mas temos uma grande época pela frente, com muitos jogos, e espero marcar com frequência, porque o que quero é ajudar a equipa a ganhar jogos."