Diogo Jota sobre Luis Díaz: «Não consigo imaginar como seria se estivesse a passar pelo mesmo»

Diogo Jota alcançou este domingo frente ao Nottingham Forest uma marca redonda na carreira, mais especialmente na Premier League. Com o golo apontado no triunfo de hoje por 3-0, o avançado internacional português chegou aos 50 golos na competição e, apesar de se sentir realizado com a meta atingida, não deixou de lembrar o momento difícil que o companheiro de equipa Luis Díaz atravessa a nível pessoal, devido ao sequestro dos pais.



"Principalmente a primeira parte foi muito boa. É claro que na segunda parte eles tentaram reagir e nós procurámos controlar mais o jogo. Mas no final terminou 3-0, por isso, são mais três pontos e continuamos a nossa caminhada", começou por dizer o avançado internacional português, em análise à partida frente ao Nottingham Forest.

Meia centena de golos na Premier League

"É sempre ótimo marcar e claro que para mim esta é uma marca importante. Especialmente por tudo o que está a acontecer com o Luis Díaz. Estava a sentir que hoje ia marcar. Na verdade, joguei na vez dele hoje. Estamos todos com ele. Foi um momento importante para mim mas para ele também. Estamos todos com ele e penso que foi uma forma de mostrar-lhe isso mesmo."

O gesto para com Luis Díaz nas celebrações

"Nem consigo imaginar como seria se estivesse a passar pelo mesmo. Tudo o que eu posso dizer é que estamos todos aqui com ele e que torcemos para que tudo termine bem."

Liverpool de volta à sua melhor forma?

"É um Liverpool diferente, tal como o treinador tem vindo a dizer, é uma versão 2.0. Jogadores diferentes, um sistema diferente, uma nova forma de jogar. Estamos a tentar fazer o nosso melhor e as coisas têm vindo a correr bem até agora. Todos ficarão felizes se continuarmos assim."

O bom momento apesar do calendário apertado

"É verdade. É bom quando as coisas saem bem e consegues ir ganhando jogos. Temos uma boa equipa, podemos fazer muitas alterações e mesmo assim mostrar um bom nível. Ainda estamos inseridos em várias competições e com ambições em todas elas. Desde que continuemos a ganhar, está tudo bem", terminou.