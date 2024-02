Diogo Jota: «Vou lutar para regressar o mais cedo possível»

Diogo Jota promete dedicar-se de alma e coração ao processo de recuperação da lesão no joelho esquerdo, problema que, segundo Jürgen Klopp, vai obrigá-lo a parar alguns meses. "Outro contratempo. Vou lutar para regressar o mais cedo possível", sublinhou nas redes sociais o atacante de 27 ano do Liverpool, que se magoou na 1.ª parte do jogo de sábado com o Brentford em Londres.

O treinador dos reds lamenta naturalmente o revés do português, o qual, no entanto, irá restabelecer-se a tempo de participar no Europeu, prova que arranca a 14 de junho. "O Diogo vai precisar de meses, não de semanas. Não consigo avançar com uma previsão, mesmo que quisesse. Neste tipo de casos não faz sentido especular", assinalou Jürgen Klopp, cuja equipa enfrenta hoje o Luton em Anfield.