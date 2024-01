Diretor desportivo deixa o Liverpool no final do mercado de inverno

Horas depois de anunciar que, os reds comunicaram que o diretor desportivo também está de saída do clube. Jorg Schmadtke deixará o líder da Premier League no final deste mercado de transferências."O Liverpool é um clube muito especial. Ter tido a oportunidade de trabalhar aqui foi uma enorme honra, apesar de saber desde o início que seria apenas por um período curto. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio que me deram e desejar as maiores felicidades para o resto da época", afirmou Jorg Schmadtke em declarações aos meios oficiais do clube.Jorg Schmadtke chegou ao Liverpool no verão do ano passado, tendo estado a liderar desde então as contratações e as saídas do clube.