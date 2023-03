Djibril Cissé: «Darwin não tem estado tão bem esta temporada»

A cumprir a primeira temporada ao serviço do Liverpool, Darwin Núñez tem sido alvo de muitas análises e comentários sobre os seus desempenhos individuais desde o início do ano - muito também pelo valor que os reds tiveram de pagar ao Benfica pelo passe do jogador (75 milhões de euros).

Até ao momento, em 33 jogos disputados para o Liverpool, o avançado uruguaio apontou 14 golos e somou quatro assistências, números que Djibril Cissé, antigo ponta-de-lança francês que representou os reds durante duas temporadas (2004/05 e 2005/06), considera ser escassos.

"Ele é avançado, mas tem jogado grande parte das vezes um pouco fora de posição, por isso é-lhe também um pouco difícil de dar o melhor de si. É um avançado centro puro, mas tem funcionado um pouco como a altura em que tive que jogar como extremo direito na Lazio - dás sempre o teu melhor, tentas ajudar o máximo a equipa, mas é difícil jogares numa posição que não é a tua", justificou, em entrevista ao 'Betting Sites', afirmando que a falta de eficácia ofensiva, aliada à pouca consistência defensiva, tem prejudicado o desempenho da equipa: "Lá na frente, penso que não tem estado tão bem esta temporada. É algo muito simples, se sofres golos e não consegues marcar, acabas por perder jogos. E tem sido exatamente isso que tem acontecido ao Liverpool."

O ex-internacional francês acredita que o Liverpool precisa de sangue novo na equipa e que a reconstrução do plantel deverá ser montada tendo três jogadores como base. "A reconstrução do Liverpool depende muito de quem eles têm capacidade para comprar no mercado de transferências. Há qualidade no plantel, mas pode tratar-se apenas de um ciclo e alguns dos jogadores podem até querer algo novo na equipa. Os novos jogadores precisam de tempo para adaptar-se. Acredito que algumas transferências poderiam ajudar a equipa. Mas construir uma equipa à volta dos jogadores mais jovens, que tenham chegado à pouco tempo, não penso que deverá ser esse o caminho a seguir. Mas construir à volta de Salah, Darwin Núñez e Gakpo, sem dúvida", atirou.