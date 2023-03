Djibril Cissé e a pouca utilização de Fábio Carvalho no Liverpool: «Klopp está a prepará-lo»

Em entrevista ao '', Djibril Cissé comentou a pouca utilização que o português Fábio Carvalho tem tido esta temporada ao serviço do Liverpool. O antigo avançado francês acredita que Jürgen Klopp está a utilizar esta época para preparar o jovem internacional luso para jogar com mais regularidade no próximo ano.Apesar de ser difícil, Djibril Cissé recomenda paciência a Fábio Carvalho neste momento. "Como jogador, tens de conhecer qual é o teu papel dentro da equipa. Ele ainda é um jovem jogador e tem grandes jogadores à sua frente, por isso precisa de ser paciente. Se o Klopp está a introduzi-lo na equipa desta forma é porque provavelmente estará a prepará-lo para a próxima temporada e não quer atirá-lo aos 'leões' muito cedo. Penso que ele tem potencial e gostei de ver o que mostrou até agora. Talvez precise de mais tempo e ganhar mais experiência. É preciso ir com calma com um jogador como ele e não queimá-lo", disse.