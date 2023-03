Djibril Cissé: «Rúben Neves no Liverpool? Adorava ver Mbappé, o melhor jogador do Mundo»

Djibril Cissé foi confrontado esta quarta-feira, em entrevista ao 'Betting Sites', sobre a possibilidade de Rúben Neves, médio internacional português que atua no Wolverhampton, reforçar o meio-campo do Liverpool no início da próxima temporada. Questionado sobre se o luso seria um bom reforço para os reds, o ex-avançado francês apontou para... Mbappé, aquele que considera ser "o melhor jogador do Mundo neste momento"."Bem, o melhor jogador do Mundo neste momento, Kyllian Mbappé. Adorava vê-lo no Liverpool. Na minha opinião, Mbappé foi feito para o futebol inglês. Eu sei que ele adora o Real Madrid, que está ligado ao clube e que provavelmente é para onde quer ir. Mas imaginá-lo em Anfield... Tenho a certeza que faria muitos estragos na Premier League. E também penso que a mãe dele gosta do Liverpool. Como um bom filho, deveria ouvir a mãe!", atirou.