Estreou-se no Liverpool aos 16 anos, foi comparado a Sterling e agora vende... frango frito

Aos 26 anos, é seguro dizer que a carreira de Jerome Sinclair não correu como o próprio planeava. Formado no Liverpool, o avançado inglês foi o jogador mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal dos reds - aos 16 anos e seis dias -, mas a vida levou-o por outro caminho. Uma década depois, tal como revela ao 'The Sun', tem um restaurante onde vende... frango frito."Aconteceu tudo muito rápido. Na altura ainda andava na escola. A minha primeira sessão [de treino] com a equipa principal, em Melwood, foi a melhor que tive em toda a minha vida. Sempre que tocava na bola era golo. Estava muito feliz por estar ali. [Brendan] Rodgers chamou-se e disse: 'Gosto muito de ti, vais treinar connosco mais vezes'", começou por contar Sinclair, que chegou a ser comparado a Raheem Sterling, atualmente ao serviço do Chelsea.E prosseguiu: "Depois, quando chegámos ao hotel, descobri que ia estar no banco para o jogo com o West Brom. Muitos dos jogadores com quem joguei eram apanha-bolas nessa noite. Nunca me vou esquecer do momento em que o treinador me disse: 'Vais entrar'. Aos 16 anos, não tive medo nenhum", rematou.Sinclair, refira-se, terminou a carreira em julho de 2021 depois de ter sido dispensado pelo Watford. Antes, registou também passagens por Sunderland, Wigan ou Birmingham.