Fabinho de luto pela morte do pai

Fabinho vive momentos difíceis depois de, esta sexta-feira, ter falecido o seu pai, João Roberto. O anúncio foi feito pela mulher do médio do Liverpool, Rebeca Tavares, que deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais. "Sogro, será sempre lembrado por esse sorriso e por essa paixão! Agradeço a Deus o privilégio de o ter conhecido. Os seus netos conheceram o incrível avô que tiveram. Amo-te, sogro, e cuidarei bem do seu filho", escreveu, no Instagram.





For those who are asking on Instagram …. Fabinho’s father has passed. He will be missed. pic.twitter.com/xUmof1AQLZ — Rebeca Tavares (@reebecatavares) August 20, 2021

Jurgen Klopp, treinador do brasileiro nos reds e que também perdeu a mãe no passado mês de janeiro, já reagiu à notícia, elogiando o profissionalismo e força do jogador, mas evitando fazer comentários mais aprofundados. "É uma situação privada. O Fabinho está connosco e está a fazer aquilo que pode. Estamos todos com ele e por ele. Estamos a dar-lhe todo o amor e carinho que temos".O emblema inglês também já reagiu ao sucedido, publicando uma fotografia do jogador nas redes sociais, acompanhada da mensagem: "You'll Never Walk Alone [Nunca Caminharás Sozinho]", uma referência ao hino do clube.Recorde-se que Fabinho tinha assinado, há cerca de duas semanas, um novo contrato de longa duração com o Liverpool