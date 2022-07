Fabinho sobre Darwin: «Já demonstrou o talento que tem. Vai ser muito importante para nós»

O Liverpool conquistou ontem [sábado] o primeiro troféu de 2022/23 ao bater o rival, e atual campeão em título, Manchester City, num encontro em que os reforços Fábio Carvalho e Darwin Núñez deram nas vistas.

Em declarações no final da partida, Fabinho, experiente médio brasileiro que cumpre a quinta temporada ao serviço dos reds, revelou como a dupla foi recebida no balneário, assumindo que tem acompanhado desde muito perto o dia a dia do luso-inglês e do uruguaio no clube.

"É muito bom integrar rapidamente os jogadores que chegam. O Fábio [Carvalho] é um deles, o Darwin também está no nosso grupo, um grupo que juntou-se pela facilidade da língua. Estamos sempre juntos ao jantar, a conversar, a jogar UNO. O Fábio já perdeu várias vezes no UNO. É bom poder integrar os jogadores. A maioria de nós já está no clube há algum tempo. Eu estou a iniciar a minha quinta temporada. Temos usado este tempo de clube para ajudar e facilitar a chegada dos novos jogadores", começou por dizer o internacional brasileiro, em declarações aos microfones da 'TNT Sports'.

Já sobre a estreia de Darwin, que marcou e ainda conquistou um penálti que permitiu ao Liverpool adiantar-se no marcador, Fabinho sublinhou que o ex-Benfica já demonstrou toda a sua qualidade durante a pré-temporada. "Está a começar a conhecer cada vez mais a forma como a equipa joga. Nós também temos tentado conhecê-lo melhor e as características dele. É muito importante para ele marcar golos, para a confiança de um avançado é sempre bom. Ainda vai entrosar-se mais com a equipa, aprender mais, saber mais aquilo que o treinador quer dele. Já demonstrou o talento que tem, não só hoje mas na pré-temporada também. Vai ser muito importante para nós no futuro", terminou.