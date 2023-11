Família de Luis Díaz deixa a Colômbia e ruma a Liverpool

A família de Luis Días deixou a Colômbia no último sábado, depois do, e viajou para Inglaterra a bordo de um avião privado, fretado pelo Liverpool.A informação foi divulgada pela imprensa do país e confirmada pelo empresário de jogador. Viajaram a mulher, a filha, os pais e os irmãos do futebolista.Depois do rapto dos pais por parte do Exército Nacional de Libertação, começou a levantar-se a possibilidade de os familiares do avançado do Liverpool terem abandonado em definitivo o país, embora tanto a mãe como o pai tenham garantido que não tencionavam deixar a cidade de Barranquilla, onde sempre viveram.O tema tem suscitado grandes debates nas últimas horas e a 'Blu Radio' falou com um primo de Luis Díaz. Rosher Brito explicou que a família foi para Liverpool apenas para passar o Natal com o jogador. "Fazem isso todos os anos e agora não seria exceção. Vão passar o Natal em Inglaterra, em família, para descansar e recuperar energias. A ideia é que estejam mais tranquilos por lá."Para já não há data de regresso da família à Colômbia.