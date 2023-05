Festejo que acabou em lesão, acusações e desmentidos: golo de Diogo Jota levou Klopp a turbilhão de emoções

A celebração efusiva de Jürgen Klopp na direção do quarto árbitro após Diogo Jota assinar, nos descontos, o golo da vitória (4-3) do Liverpool sobre o Tottenham - num momento em que o treinador alemão acabou por contrair uma lesão muscular ... - tem, afinal, uma explicação. Chama-se Paul Tierney, o árbitro principal dessa partida e com quem o técnico dos reds tem um longo historial de desaguisados. Ontem foi mais um capítulo."Não sei o que esse homem tem contra nós, ele disse que não existe nenhum problema mas isso não pode ser verdade", começou por dizer Klopp, que foi amarelado pela tal celebração durante o golo do internacional português: "No meu festejo não disse qualquer palavrão ou algo do género [ao quarto árbitro], recebi a minha punição ao lesionar-me. Mas o que Tierney me disse quando mostrou o cartão amarelo não é correto".É que aqui a história se complica, pois a PGMOL, órgão responsável pela arbitragem na Premier League, garante que o juiz não disse nada de errado a Klopp. "Os áudios dos árbitros são gravados e já revimos o de Paul Tierney neste jogo. Podemos confirmar que atuou de uma forma profissional, inclusivamente neste momento em particular, logo refutamos a ideia de que as suas ações não tenham sido apropriadas."