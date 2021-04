Gesto de Klopp para com jovem adepto com cancro terminal é um dos temas do momento no Liverpool

Jurgen Klopp é um dos mais carismáticos e adorados treinadores do mundo do futebol e a sua personalidade teve um impacto positivo junto dos adeptos do Liverpool, que foram sendo conquistados também pelos gestos do treinador alemão longe dos relvados. E o que dizer deste último para com um jovem adepto dos reds que tem uma doença terminal?





Jurgen Klopp’s ‘You’ll Never Walk Alone’ message to Liverpool student battling terminal brain cancer



?? > https://t.co/ept4qg8ZOa pic.twitter.com/efIDSBjxQF — The Guide Liverpool (@TheGuideLpool) April 13, 2021

Owen Copland, adepto dos reds de 20 anos, foi diagnosticado com glioblastoma agressivo em estado avançado em novembro último, o que levou a que fosse submetido a uma operação de seis horas, que quase lhe custou a vida, no mês passado. Algo que tem sido muito comentado e partilhado nas últimas horas nas redes sociais, principalmente por adeptos do Liverpool.Apesar do jovem ter passado por um forte tratamento durante várias semanas, foi-lhe dito que tinhas apenas alguns dias de vida. Perante tal cenário, Owen decidiu casar com a companheira de alguns anos numa cerimónia realizada em sua casa, com este deitado na cama.A história de Owen Copland tem sido uma das mais comentadas e compartilhadas nas últimas horas nas redes sociais, especialmente entre os fãs do Liverpool.Ao saber do sucedido, o técnico alemão enviou uma carta do clube para a familía que comoveu Owen. "Estamos todos contigo. Isto não é só um ditado, é algo que realmente importa para nós. Quando ouço os meus jogadores a falarem sobre o que os ajuda em tempos difíceis, uma das coisas que eles me dizem é que o apoio do clube e dos adeptos faz a diferença", escreveu Kloop que, para além de dar força a Owen e à família, queria mostrar que toda estrutura e o restante 'universo' do Liverpool o estavam a apoiar nesta altura difícil. Por isso, não faltou a típica frase associada ao clube e que dá o nome a um cântico tão bem conhecido em Anfield: "You'll never walk alone (Tu nunca andarás sozinho)". Era assim que terminava a carta.A irmã de Owen já reagiu ao gesto, sem saber como o caso terá chegado até Jürgen Klopp. "Achamos que deve ter sido passado de 'boca a boca' até chegar a ele. Foi um gesto muito atencioso da parte dele. Quando lemos a carta ao Owen e ele viu de quem era, não conseguiu acreditar. A expressão no rosto dele disse tudo. Não era algo sobre futebol, mas sim sobre a mensagem: 'Tu nunca andarás sozinho'. O Owen está muito grato por tudo ", disse em nome do irmão.Este caso foi muito comentado e partilhado nas redes sociais através da hastag '#KeepGoingOwen'. Algo que já permitiu à família do jovem inglês juntar cerca de 13.800 euros para pagar os custos do seu tratamento.