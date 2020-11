Humilde, discreto e 'viciado' no FM: ingleses dizem que Jota e Liverpool são "combinação perfeita"

As impressionantes exibições de Diogo Jota ao serviço do Liverpool levaram os jornais a escrutinarem a vida do jovem internacional português. E o 'Daily Mail' conta alguns pormenores, como a sua paixão pelo Football Manager ou a vida a dois com a namorada, que em breve será a três: o casal está à espera do nascimento do primeiro filho, em fevereiro. Jota, conta o jornal, é uma pessoa humilde, discreta e tem uma vida tranquila. Sempre focado no futebol, claro está.





Diogo Jota passou grande parte do período de quarentena a treinar o Telford United no computador. Conta o jornal que o pequeno clube nunca sequer sonhou com a Premier League, mas às mãos do avançado luso tornou-se num poderoso clube da liga inglesa."Estou a treinar o Telford United", contou Jota numa entrevista que deu na altura. "Estou viciado, no bom sentido. Gosto muito de jogar e empregar alguma parte do meu tempo livre com o futebol."O jogador vive com a namorada, Rute Cardoso, e vai ser pela primeira vez pai em fevereiro. O casal mudou-se em 2017 para um apartamento que ficava a apenas 5 minutos a pé do centro de treinos do Wolverhampton.A vida social girava em torno dos outros futebolistas portugueses dos wolves, que viviam perto uns dos outros. Conta o jornal que todos frequentavam a casa de Ruben Neves, um excelente cozinheiro, que preparava saborosos jantares enquanto os amigos jogavam snooker ou jogos de computador.Escreve ainda o 'Daily Mail' que Diogo Jota diverge de outros futebolistas em alguns aspetos, sobretudo na ostentação. Apesar de ter um bom salário, o avançado não se interessa por carros topo de gama ou roupas faustosas. É frequentemente visto de fato de treino, t-shirt, e conduz um Mercedes.Depois da transferência para o Liverpool, Jota e a namorada mudaram de casa, mas o jogador mantém contactos regulares com os antigos companheiros no Wolverhampton. Aliás, mal as restrições sejam levantadas, voltará a ser convidado para as festas familiares dos compatriotas e amigos que deixou nos wolves.