Ingleses não perdem tempo e já apontam possíveis sucessores ao lugar de Klopp no Liverpool

A mais recente decisão de Jürgen Klopp, que esta sexta-feira anunciou que vai deixar o Liverpool no final da temporada , caiu que nem uma 'bomba' no seio do Liverpool e do futebol inglês, e a imprensa daquele país já aponta alguns dos candidatos que poderão suceder ao treinador alemão.Segundo o 'The Sun', que se baseia nas probabilidades das casas de apostas, o favorito a assumir o comando técnico dos reds a partir da época 2024/25 é Xabi Alonso, atual treinador do Bayer Leverkusen. O espanhol, de resto, está a realizar uma campanha brilhante na formação germânica, que ocupa a liderança da Bundesliga à 18.ª jornada, com 48 pontos.Roberto De Zerbi, técnico do Brighton, e Pep Lijnders, adjunto de Klopp, fecham o top-3 dos treinadores que poderão vir a ocupar a 'cadeira de sonho' do Liverpool, de acordo com a mesma fonte. Nagelsmann (selecionador alemão), Luis Enrique (PSG), Diego Simeone (Atlético Madrid), Luciano Spalletti (selecionador italiano) e Steven Gerrard (Al Ettifaq) são os restantes nomes na calha.Recorde-se que Klopp estava no comando técnico do Liverpool desde 2015 e que, ao serviço dos reds, venceu uma Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.