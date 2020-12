Insólito: Klopp e Flick acabaram empatados na luta pelo prémio de melhor treinador

As conquistas de Hans-Dieter Flick no Bayern Munique (venceu tudo o que havia para ganhar) colocavam o técnico dos bávaros como um dos mais fortes candidatos a vencer o prémio 'The Best' para melhor treinador e a verdade é que a luta pelo galardão da FIFA foi do mais renhido até agora visto nestes prémios.





Tanto Flick como Jürgen Klopp acabaram com os mesmos 24 pontos com base nas regras de pontuação definidas, que dividem as quatro categorias de votantes (treinadores, capitães, imprensa e adeptos), o que obrigou a puxar do regulamento para encontrar um vencedor. E aí foi mesmo Klopp a ganhar.Mas expliquemos...O técnico do Bayern recolheu a pontuação máxima na imprensa e adeptos (o que lhe valeu 7 pontos por cada uma das categorias de votantes) e foi o segundo nos treinadores e capitães (5 pontos por cada). Já Klopp recebeu a pontuação máxima nos selecionadores e capitães (7 pontos cada) e a segunda colocação na imprensa e adeptos (5 cada). Ficaram então ambos com 24 pontos...Com tudo empatado, o regulamento serviu para o desempate: vence o treinador com maior votação por parte dos selecionadores. E aí, com um total de 686 votos, foi Klopp a vencer...