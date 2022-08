«Isto vem de um idiota que cometeu erros...»: Luís Suárez dá conselhos a Darwin

Luis Suárez contou que teve uma conversa com Darwin, depois da cabeçada desferida pelo uruguaio em Joachim Andersen, no jogo do Liverpool com o Crystal Palace. Suárez, que jogou nos reds, deu alguns conselhos ao compatriota."Depois de tudo o que aconteceu no outro dia, falei com ele. Está a começar, tem de ter consciência que vão exigir-lhe o dobro ou o triplo, ainda mais em Inglaterra. Disse-lhe 'isto vem de um idiota que cometeu erros e que passou mal por isso'", explicou o agora jogador do Nacional, no Uruguai, à cadeia de Tv 'Telemundo'.Darwin viu um vermelho e vai ter de ficar de fora alguns jogos. "Não é nada de grave, todos cometemos erros. Mas em Inglaterra, o mínimo problema torna-se logo grande", acrescentou Suárez, que deixou algumas recomendações ao antigo jogador do Benfica no que toca aos críticos. "Não lhes dês mais oportunidades.""O importante depois de cair é levantar-se para voltar mais forte. O Darwin é uma pessoa que ouve, é muito inteligente e vai dar a volta à situação. O momento que ele vive ao nível futebolístico é espectacular. É admirável, com a idade que tem [23 anos] já está no Liverpool. Tem de ser aplaudido. Tem de desfrutar desta etapa e continuar a aprender", concluiu Luis Suárez.