James Milner prolonga contrato com Liverpool por um ano

James Milner, de 36 anos, e o Liverpool acordaram em renovar contrato por mais um ano, anunciou esta segunda-feira o clube vice-campeão inglês e vice-campeão europeu na sua página oficial da Internet.

"O vice-capitão, que se juntou ao clube em 2015, vai manter-se nos reds por mais uma temporada, tendo chegado a acordo com novas condições para lá do final do anterior contrato, que expirava este verão", lê-se no comunicado.

O médio internacional inglês já disputou 289 jogos pelo Liverpool e marcou 26 golos pelo clube orientado pelo alemão Jürgen Klopp.

"Estou muito satisfeito por ficar mais uma época. Nunca dei como garantido jogar por este clube e nunca o farei. Desde que consiga desempenhar o meu papel, não é uma coisa fácil à qual virar as costas", declarou o jogador.