Joe Gomez já foi operado e vai desfalcar o Liverpool durante grande parte da época

O Liverpool revelou que o defesa Joe Gomez já foi sujeito a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo e que provavelmente vai perder "uma parte significativa" da temporada.





Gomez lesionou-se ontem durante um treino da seleção de Inglaterra, que terça-feira realiza um particular com a Irlanda do Norte. O jogador, de 23 anos, sofreu uma mazela num tendão, que foi reparada "com sucesso".Esta lesão vem aumentar as dores de cabeça do treinador Jurgen Klopp, que no espaço de pouco tempo perde dois centrais. Virgil van Dijk também sofreu um grave problema num joelho e não joga mais esta temporada.