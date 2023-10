«Jogo viciado»: mulher de Diogo Jota mostra o que pensa sobre o polémico Tottenham-Liverpool

O jogo que marcou pela negativa a última jornada da Premier League continua a dar que falar em Inglaterra e até a mulher de Diogo Jota já comentou o sucedido. O Tottenham-Liverpoolficou marcado por um erro da equipa de arbitragem, que não validou um golo limpo de Luis Díaz, o que motivou um(PGMOL) a assumir a falha.Mas para Rute Cardoso houve mais lances polémicos, nomeadamente a expulsão de Jota, por acumulação de amarelos, no espaço de dois minutos. A mulher do internacional português partilhou nas stories do Instagram um vídeo da primeira falta do marido sobre Destiny Udogie e deixou um comentário, além de um emoji de um palhaço: "por isto foi dado um cartão amarelo". Jürgen Kloppeste cartão.Rute Cardoso partilhou também o comunicado da Associação de Árbitros, com uma frase em jeito de título: 'rigged game' [jogo viciado'].