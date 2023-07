Jorge Jesus quer Luis Díaz: Al Hilal oferece 50 milhões de euros

O Al Hilal pretende contratar Luis Díaz, sabe. Jorge Jesus quer muito contar com o avançado colombiano do Liverpool e o clube saudita está disposto a oferecer 50 milhões de euros pelo passe.No entanto, muito dificilmente os reds acederão vender o ex-FC Porto por aqueles valores, até porque Luis Díaz é um jogador do agrado de Jürgen Klopp.Rúben Neves e Sergej Milinkovic-Savic, recorde-se, já foram apresentados como reforços do Al Hilal, que promete não ficar por aqui.