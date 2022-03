Jorge Valdano sobre Luis Díaz: «É uma das aparições mais impressionantes do futebol internacional nos últimos anos»

Jorge Valdano não tem dúvidas de que Luis Díaz "é uma das aparições mais impressionantes do futebol internacional nos últimos anos." Em declarações exclusivas ao 'Blog Deportivo', o ex-internacional argentino campeão do Mundo no México'86 mostrou-se surpreendido com a "tremenda velocidade" com que o ex-FC Porto se adaptou a "uma liga exigente" como a Premier League.

"Surpreendeu-me a tremenda velocidade com que ele se adaptou à Premier League e ao Liverpool. É uma liga exigente e o clube conhecia muito bem as características do jogador. Sempre me chamou à atenção a sua capacidade física. Estou deslumbrado com a capacidade de estar ligado ao jogo durante os 90 minutos. É um jogador com continuidade, uma ameaça permanente aos rivais. A verdade é que é uma das aparições mais impressionantes do futebol internacional nos últimos anos", começou por dizer, antes de atribuir responsabilidades a Jürgen Klopp pela rápida adaptação do extremo colombiano no Liverpool.

"Seguramente que contribuiu para a sua adaptação rápido, mas não nos esqueçamos que ele já vinha a desequilibrar há já algum tempo e foi uma das grandes atrações do mercado de inverno. Tinha muitas equipas interessadas nele", terminou.