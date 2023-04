Jovens do Liverpool têm cláusula... para os carros: «Não queremos que andem aí de Ranger Rover»

O Liverpool é dos clubes mais bem sucedidos em termos de formação na Premier League e, para tal, há muito que trabalha nos pequenos detalhes para garantir que os miúdos crescem da forma correta para atingir o topo. Há muitos pormenores desconhecidos que sucedem nos bastidores, mas recentemente um deles foi revelado por Alex Inglethorpe, o diretor da Academia dos reds desde 2020. Em causa estão os carros que os jogadores das equipas de formação utilizam no seu dia a dia e, especialmente, para ir treinar. A lógica é clara: nada de veículos de luxo ou demasiado imponentes."Há um equilíbrio, por isso agora os novos jogadores que assinam têm de concordam com uma cláusula relativa aos seus carros. Não queremos que eles andem aí de Ranger Rover. A razão para isso passa pelo facto de não querermos que andem com algo tão grande, que se destaque tanto, porque não são apenas os treinadores que podem criar uma opinião sobre ti, mas também os jogadores da equipa principal", comentou o diretor da Academia dos reds, numa conversa com o podcast 'We Are Liverpool'.Inglethorpe assume até que os salários dos miúdos da formação são pensados para tentar impedir esses gastos excessivos com carros. "Até podíamos pagar-lhes mais, mas não o fazemos porque não achamos que seja correto. Entendemos que devem receber essa gratificação no futuro, ao invés de ser no momento, tens de fazer por merecê-la um pouco mais. E se não aprovarmos o carros dos jogadores, vão ter de estacioná-lo no estacionamento do David Lloyd [um ginásio nas imediações], mas não na Academia."O diretor explicou também que uma das razões para esta política passa também pelos perigos de utilizar carros de alta cilindrada. "Não quero ser um idiota em relação a isto, mas não quero que trabalhem dez anos por uma audição, para depois falharem mesmo antes de colocarem o pé no relvado. Quero que estejam seguros, a salvo. Há imensas escolhas seguras quanto a carros. És um jovem jogador com duas toneladas de metal nas tuas mãos, tens de ter a certeza que podes assumir essa responsabilidade. Creio que é importante. Há também a questão da imagem no Instagram e TikTok, pois é muito fácil uma criança ficar contagiada pela tua imagem e tentar ser igual", apontou.