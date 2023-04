Jürgen Klopp após vitória sobre o Tottenham: «Graças a Deus, o Diogo Jota salvou-nos»

Jürgen Klopp estava visivelmente satisfeito pelo triunfo (4-3) do Liverpool sobre o Tottenham, conseguido este domingo em Anfield. Em declarações no final da partida, o treinador alemão dos reds elogiou a "grande entrada" dos seus jogadores na partida e agradeceu a Diogo Jota por ter dado os três pontos à turma de Liverpool.





"Grande entrada no jogo, uma entrada fantástica mesmo. Desempenho fantástico a todos os níveis. A forma como jogámos, como pressionámos, como contra-pressionámos, como defendemos, como reagimos... A ganhar 3-0, uau, que jogo. Depois, no primeiro momento em que não defendemos como deveríamos, em que a nossa primeira linha não reage, do nada temos uma situação de um para um na nossa grande área onde o Van Dijk escorrega. Temos de evitar este tipo de decisões", disse o técnico, em palavras ao 'Match of the Day'."A segunda parte do jogo foi mais aberto porque eles começaram a acreditar ou continuaram a acreditar. Abrimos-lhes a porta. O segundo golo deles também resulta de uma situação que não deveria acontecer. O terceiro golo, uma bola parada aos 92 minutos de jogo é sempre complicado. Temos que evitar este tipo de lances. Mas graças a Deus, Diogo Jota salvou-nos. É um sentimento fantástico.""Do ponto de vista do nosso desenvolvimento, gostei de muitas coisas que aconteceram neste jogo, outras nem tanto. É a minha vida e o que eu sinto é que gosto tanto do que de bom fazemos que acabo por pensar que podemos resolver tudo o resto. Vamos continuar."