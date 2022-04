Jürgen Klopp: «Com o 3-1, na nossa cabeça o jogo já estava terminado»

Jürgen Klopp assumiu que os jogadores do Liverpool acabaram por desligar um pouco do jogo com o Benfica quando chegaram ao 3-1 no marcador, que deixava os reds com quatro golos de vantagem na eliminatória (depois do 3-1 na primeira mão, conseguido no estádio da Luz).Em declarações aos microfones da ELEVEN, o treinador alemão dos reds sublinhou a qualidade da formação portuguesa, atribuindo todo o mérito pelos golos conseguidos em Anfield."Foi um jogo difícil, não há dúvidas disso. Tivemos o 3-1 na mão, mas o Benfica mostrou toda a sua qualidade. Tivemos mais posse de bola. O Benfica esteve aqui para discutir o resultado e a eliminatória. Eles merecem levar daqui o empate, marcaram golos mas somos nós quem avança para a próxima fase. Isso é que importa", começou por dizer o técnico dos reds, em declarações à ELEVEN."[Os golos concedidos] foram fruto das situações que aconteceram no jogo. Com o 3-1, na nossa cabeça o jogo já estava terminado. Tivemos mais posse de bola, com bons passes e esse tipo de coisas, mas o Benfica não se incomodou em ter menos posse de bola e acreditar a partir daí. Podíamos ter feito melhor, mas o facto de não termos estado a 100% é culpa minha. Não tivemos tempo para treinar [para o jogo] e eu apenas 'atirei-os' para dentro de campo e disse: 'Dêem o vosso melhor' e foi o que eles fizeram. Estou muito contente. Os golos sofridos são fruto da qualidade do Benfica. Mas, muito sinceramente, a única coisa que me interessa hoje é que nos apurámos para a próxima fase. Se tivéssemos ganho 7-0 não fazia grande diferença. Por isso, que interessa?""Duelo com o Villarreal? Não vai ser fácil, basta olhar para as eliminações de Bayern ou Juventus. Vai ser difícil, se não fosse não estaríamos a falar das meias-finais da Liga dos Campeões. Agora vamos ter tempo para analisar o adversário com tempo. Se dissesse que somos favoritos seria alguém realmente parvo", terminou.