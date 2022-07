Jürgen Klopp e as críticas a Darwin: «Vivemos num mundo louco»

Darwin Núñez chegou ao Liverpool envolto em grande expectativa, muito por culpa do forte investimento feito pelo conjunto red para o contratar ao Benfica (de 75 milhões de euros), e os primeiros tempos não foram fáceis. Dois jogos sem marcar fizeram saltar os alarmes nas redes sociais, com muitos pontos de interrogação sobre se o uruguaio valeria mesmo aquilo que foi pago, que num ápice passaram para elogios extremos por cuasa dos quatro golos ao RB Leipzig.Uma situação que Jürgen Klopp assume não entender, pois sempre soube que o ex-Benfica necessitaria de tempo apra se adaptar à nova realidade. "Precisamos de tempo para nos habituarmos uns aos outros e isso é perfeitamente nomrla. Não faz qualquer sentido pensar que ele vai estar no seu melhor apenas com três dias de treino. Este é o melhor grupo que tive no que a acolhimento aos novos jogadores diz respeito. Um avançado com as suas características precisa de tempo, pois aqui é diferente ao que ele teve antes. Nós jogamos de forma diferente à do Benfica. Por isso ambos os lados têm de se adaptar", começou por apontar, à Sky Sports."Não marcou nos dois primeiros jogos, com uns 50 minutos em cada um, e de imediato começou a ser contestado. Vivemos num mundo louco. Depois marca quatro golos num jogo e a discussão já é totalmente ao contrário. Elee é um rapaz muito simpático, adora cá estar. A nossa comunidade espanhola tem-no ajudado imenso, já está a aprender inglês e tem-se esforçado muito para entender o básico. Está tudo a correr na direção correta", frisou.