Jürgen Klopp sobre Luis Díaz: «FC Porto é um clube com classe e foi um duro negociador»

Na sequência da transferência de Luis Díaz do FC Porto para o Liverpool, Jürgen Klopp comentou a chegada do seu novo reforço, mas não se ficou por aí, deixando algumas considerações sobre o emblema português. O técnico dos reds detalhou a sua opinião sobre o FC Porto como um clube que potencia jogadores para a alta roda europeia e abordou mesmo as negociações pelo colombiano."Sabemos que o FC Porto é fora de série a desenvolver jogadores da melhor forma possível e a oferecer uma educação para o futebol brilhante. São um clube com classe e, tenho de dizer, foram duros negociadores", referiu Klopp, aos meios do Liverpool, não escondendo o impacto que Luis Díaz foi causando quando defrontou a sua equipa ao serviço do FC Porto: "Quando jogámos contra ele esta época, vimos o quão perigoso é, quão rápido é e a mentalidade que tinha de ajudar a sua equipa."Por fim, o treinador identificou o colombiano como um reforço perfeito para a sua equipa e para a Premier League. "Acreditamos que tem tudo o que é necessário para se adaptar à nossa forma de jogar e à Premier League, tanto física como mentalmente. É um jogador que tem fome de êxito e sabe que tem de lutar para alcançar o que deseja. É um lutador, sem dúvida alguma. É um jogador de equipa habilidoso que tem sempre o golo na sua mente", afirmou.