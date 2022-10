Jürgen Klopp rendido a Darwin: «É uma máquina»

Darwin Núñez continua a ser tema nas conferências de imprensa do Liverpool e Jürgen Klopp voltou a pedir tempo até o antigo avançado do Benfica se adaptar completamente à Premier League."Não importa qual a posição do jogador, muitos precisam de tempo para se adaptarem. Se olharmos para o percurso de Darwin, vemos que deu sempre grandes passos muito rapidamente", referiu o técnico dos reds, na mesma conferência de imprensa em que revelou que Jota é baixa confirmada para Portugal no Mundial'2022 Klopp deixou ainda elogios a Darwin e à forma física do jogador. "Gostei muito do impacto que Darwin teve. É uma máquina. É extremamente forte fisicamente. Treina e fica melhor a cada dia. Dá para ver como evolui com o passar dos dias. Está totalmente focado na equipa, mas é claro que quer marcar mais golos e fazer mais assistência. Tudo isso vai acontecer, mas demora tempo", garantiu.