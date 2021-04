Jürgen Klopp responde a Gary Neville: «Temos todo o direito de cantar o nosso hino»

A Superliga Europeia promete ser o assunto da ordem do dia pelos próximos tempos. Depois de Gary Neville, ex-internacional inglês e jogador do Manchester United, ter criticado o Liverpool pela entrada na Superliga Europeia, afirmando que o clube nunca mais poderia cantar o hino 'You'll Never Walk Alone' [Nunca caminharás sozinho, em inglês], foi a vez de Jürgen Klopp sair em defesa do seu clube e, sobretudo, dos seus jogadores.

"Temos todo o direito de cantar esse hino [You'll Never Walk Alone]. É o nosso hino, não o hino dele. Não entende nada. Não gosto desse tipo de coisas. Entendo que se fale e mesmo isso não gosto. Mas não irei falar de outras equipas porque assim estaria a fazê-lo de forma emocional", começou por dizer o técnico alemão dos reds, formação onde joga o português Diogo Jota, antes de 'atirar-se' ao agora comentador desportivo da 'Sky Sports'.

"Desejava que o Gary Neville estivesse em algum lugar concreto e não em todo o sítio, desde que esteja o dinheiro. Estava no United, agora está na 'Sky', onde está o dinheiro. Não te esqueças que nós não temos nada a ver com isto, estamos na mesma situação que tu. Apenas nos chegou a informação", acrescentou Jürgen Klopp, palavras que mereceram uma nova declaração de Gary Neville.

"Por que não é justo? Quero dizer que já insultei o Liverpool o suficiente com o passar dos anos. Mas ontem não foi uma questão de insultar apenas. Não sei por que passa o tempo a pensar em mim. Não vejo por que o tenha chateado", atirou.



Recorde-se que durante a tarde de ontem, vários adeptos do Liverpool deslocaram-se às imediações de Anfield para contestar a entrada do clube na Superliga Europeia, utilizando várias tarjas como forma de protesto.