Jürgen Klopp sobre Fábio Carvalho: «Seríamos malucos se não continuássemos interessados»

O Liverpool esteve fortemente interessado na contratação de Fábio Carvalho, luso-inglês que atualmente representa o Fulham de Marco Silva, no último mercado de transferências de janeiro.

Em declarações esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Cardiff, Jürgen Klopp assumiu o interesse que o clube tem no jovem jogador, sublinhando que os reds seriam "malucos" se não continuassem a tentar a contratação do criativo dos cottagers.





"Seríamos malucos se não continuássemos interessados em Fábio Carvalho. Mas, neste momento, não está nas nossas mãos. A tentativa de contratação aconteceu tarde na janela de transferências e não correu bem, mas vamos ver o que acontece", revelou o técnico alemão.