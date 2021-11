Jürgen Klopp sobre Simeone: «Não era necessário ter feito o que fez»

O Liverpool e o Atlético Madrid voltam a medir forças esta quarta-feira em mais um encontro da Liga dos Campeões e o jogo promete ser tão bom quanto polémico. Após o último encontro entre as duas equipas, que terminou com uma vitória dos reds por 3-2, Simeone não cumprimentou Klopp o que veio a gerar algumas críticas.





Na antevisão da partida desta quarta-feira, o técnico alemão falou sobre o assunto e, apesar de admitir que ‘El cholo’ é um grande treinador, não escondeu o descontentamento pela ação do argentino."Respeito muito o que está a fazer, sempre o disse. Não nos conhecemos muito bem, podemos vir a ser amigos, mas não temos a oportunidade porque não nos conhecemos muito. É incrível o que tem vindo a fazer no Atlético. Prepara sempre bem a equipa, está bem classificado e é impressionante. Quanto ao cumprimento, não era necessário ter feito o que fez, mas somos gente muito emocional. Tudo bem para amanhã, sem problema e se acontecer o mesmo cumprimentar-nos-emos antes e depois nunca se sabe. Mas durante os 90 minutos é um jogo muito importante e não sei se alguém estenderá a mão ou não", explicou o técnico alemão.Antes desta resposta, já Simeone tinha falado acerca do assunto e as suas declarações não deixaram grandes dúvidas acerca da tensão que se viverá esta quarta-feira em Anfield."Já expliquei depois da partida e volto a repetir. Não cumprimento treinadores depois dos jogos porque as emoções de ambos são diferentes. Em Inglaterra entende-se como cavalheirismo, mas não partilho dessa opinião. Porque não gosto de falsidade e continuo com os sentimentos que tenho. Não conheço pessoalmente Klopp, é um grande treinador, valorizo muito o trabalho que fez por todos os sítios em que passou, mas eu nunca costumo comentar sobre as equipas das outras pessoas porque tenho códigos e os treinadores têm que se respeitar uns aos outros", retorquiu ‘El cholo’.O jogo entre Liverpool e Atlético Madrid joga-se esta quarta-feira em Anfield às 20h e pode ditar o apuramento dos reds para a próxima fase da prova milionária.