Jürgen Klopp suspenso por dois jogos após críticas à arbitragem do jogo com o Tottenham

Jürgen Klopp foi esta quinta-feira suspenso pela Federação Inglesa de Futebol por dois jogos - um deles com pena suspensa - e ainda multado em 75 mil libras (quase 86 mil euros), por críticas à arbitragem do jogo com o Tottenham, que se disputou a 30 de abril.O técnico dos reds admitiu que os seus comentários foram "impróprios" e "questionam a integridade do árbitro", sendo também "pessoais, ofensivas e trazem descrédito ao jogo".Recorde-se que, aquando do golo de Diogo Jota que garantiu o triunfo do Liverpool por 4-3, Klopp festejou efusivamente em direção ao quarto árbitro, tendo visto cartão amarelo por essa atitude. Já no fim do encontro, o técnico disse não saber o que o árbitro Paul Tierney tem contra o Liverpool, acusando-o ainda de tomar decisões tendenciosas.Klopp não vai assim estar no banco de suplentes dos reds frente ao Aston Villa e poderá regressar para junto da linha lateral no duelo da última jornada da Premier League, diante do Southampton.