Jürgen Klopp tanto correu que até se lesionou nos festejos do golo de Diogo Jota Momento insólito do treinador do Liverpool nos minutos finais do jogo com o Tottenham





• Foto: Frame: ELEVEN