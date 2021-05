Jurgen Klopp revela quando vai deixar o Liverpool e o que vai fazer a seguir

Jurgen Klopp contou numa entrevista à 'Sky Sports' que não conta permanecer no Liverpool além de 2024, o ano em que termina o seu contrato com os reds. O treinador alemão não pretende renovar e sabe bem o que vai fazer a seguir.





"Vou tirar um ano sabático... Vou viajar. Quero ir ao México durante umas semanas. E certamente passarei algum tempo na Alemanha", disse Klopp, de 53 anos."Depois disso, talvez assuma um clube ou uma seleção... Ou talvez não faça absolutamente nada! Definitivamente vou fazer o que quiser. O mundo pode tornar-se num lugar muito diferente nos próximos anos", prosseguiu.O alemão contou também que não pretende ter uma longa carreira de treinador, à semelhança de Roy Hodgson, técnico do Crystal Palace, o próximo adversário do Liverpool, que tem já 73 anos. "Isso não é uma opção para mim. Com sorte estarei vivo e com saúde quando tiver 73 anos. Seria um feito. Mas não, não quero nessa altura trabalhar como treinador", garantiu."Ainda sou jovem, ainda tenho disposição para esta profissão. Posso lembrar-me desta conversa daqui a uns anos e pensar: 'só disse disparates'. Mas não está nos meus planos ser técnico até ficar velho", concluiu.