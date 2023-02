Klopp "apaixonado" pelos adeptos do Liverpool: «Fazia tudo o que me pedissem, menos tirar a roupa»

A vitória do Liverpool no dérbi com o Evertondeixou Jurgen Klopp eufórico, sobretudo com o apoio dos adeptos. O treinador alemão reconheceu das bancadas veio a força necessária para a equipa regressar aos triunfos na Premier League."O ambiente foi fantástico. Estou apaixonado pelos nossos adeptos. O que eles fizeram foi uma grande ajuda e os jogadores corresponderam. Foi um verdadeiro dérbi, frente a um adversário difícil, mas jogámos como queríamos e não fizemos o jogo que o Everton queria", explicou Klopp."É pela forma como nos comportamos em situações difíceis que definimos o futuro. Mostrámos como lidar com os momentos difíceis", prosseguiu o treinador alemão, que em campo não escondeu a sintonia com os adeptos: "Fazia tudo o que a multidão me pedisse hoje, menos tirar a roupa. Não quero torturá-los..."