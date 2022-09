Klopp após derrota em Nápoles: «No Wolves provavelmente não pararam de rir ao ver o jogo»

Foi sem papas na língua, bem ao seu jeito, que Jürgen Klopp analisou a pesada derrota sofrida pelo Liverpool em casa do Nápoles por 4-1 . O técnico alemão dos reds até disse que, depois desta atuação, a sua equipa terá sido motivo de gozo por parte do Wolverhampton, o próximo adversário, já no sábado."É difícil de digerir, mas diria que não é difícil de explicar. Primeiro de tudo, o Nápoles jogou muito bem e nós não. Essa é a primeira explicação para a derrota. Os dois penáltis que concedemos, foram ambos um pouco infelizes. Os dois golos seguintes que sofremos foram oferecidos de bandeja. Não é bom e nós deveríamos ter defendido melhor. Não fomos compactos, tanto na defesa como no ataque. Tendo o Alisson na baliza, tens de ser mesmo mau para sofrer três golos [na primeira parte]. Dava para vê-lo no campeonato. Não trabalhámos como equipa e é por isso que perdemos jogos", começou por analisar, à BT Sport."Temos de nos reinventar. Há muitas coisas a faltar, não em todos os jogos, mas o engraçado é que temos de fazer no meio da época da Premier League e da Liga dos Campeões. Temos de nos preparar melhor em praticamente tudo. Temos de jogar com o Wolves em três dias. Se no Wolves viram este jogo, provavelmente não pararam de rir-se e dirão que é o momento perfeito", atirou o técnico alemão.Apesar da derrota pesada, Klopp não se vê na mesma situação de Thomas Tuchel, que foi despedido após o desaire diante do Dínamo Zagreb. A diferença é que eles [os donos do Chelsea] são diferentes. Os nossos donos são calmos e esperam que eu resolva a situação e não estão a pensar noutra pessoa para tal".